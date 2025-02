"Wenn es einmal angefangen hat, hört es nicht mehr auf": Darts-Profi spricht schonungslos offen über seine Dartitis-Krankheit

Darts-Profi Nathan Aspinall hat deutliche Einblicke in seine Krankheit mit dem Namen "Dartitis" gegeben.

"Ich bin völlig zusammengebrochen, ich konnte meine Darts einfach nicht mehr werfen", sagte der Engländer im Podcast "Tops & Tales" über ein Spiel in der Premier League gegen Peter Wright. Damals lag Aspinall gegen "Snakebite" bereits mit 4:0 in Führung. Am Ende verlor der 33-Jährige jedoch noch mit 4:6 - für ihn der Moment, in dem ihm bewusst wurde, unter Dartitis zu leiden.