Der World Cup of Darts rückt näher. Die "Team-WM" könnte allerdings ohne Luke Littler stattfinden.

Luke Littler hat nach eigener Aussage vor, auf seine Teilnahme am World Cup of Darts zu verzichten. Ein Verzicht des Engländer an der "Team-WM" wäre laut eines Ex-Profis allerdings aber ein großes Versäumnis.