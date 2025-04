Darts-WM: Shootingstar Luke Littler erreicht Finale

Das "Wunderkind" steht vor dem ganz großen Wurf: Supertalent Luke Littler ist ins Finale der Darts-WM gestürmt und darf auf die historische Krönung seines sensationellen Siegeszuges hoffen. Der erst 16 Jahre alte Engländer schaltete seinen Landsmann und Ex-Champion Rob Cross in einem hochklassigen Halbfinale mit 6:2 aus und könnte sich am Mittwoch als jüngster Spieler der Geschichte den WM-Titel sichern.

Das Ausnahmetalent agierte erneut in einer Art wie kein Gleichaltriger jemals zuvor. Nervenstark und unbeeindruckt vom Trubel um seine Person lieferte Littler in einem packenden Duell auf Augenhöhe wie schon in den Runden zuvor eine weitere erstaunlich abgeklärte Top-Leistung. Im Endspiel geht es für den Teenager gegen den Weltranglistendritten Luke Humphries, der mit Scott Williams im zweiten Halbfinale kurzen Prozess machte.

"Mir fehlen die Worte. Es ist einfach verrückt, dass ich bei meinem Debüt im WM-Finale stehe", sagte Littler bei Sky Sports - und verriet zugleich seinen Plan für das Endspiel: "Ich werde das tun, was ich immer getan habe. Morgens ein Omelett mit Schinken und Käse essen, dann hierher kommen, eine Pizza essen und trainieren."

Mit seiner unbekümmerten Art stieg "The Nuke" ("Die Atombombe") in Rekordzeit zum Publikumsliebling auf - schon vor seinem Halbfinal-Duell spielte er bei seinem Einlauf mit der Menge. Der in englischen Medien als "Wunderkind" gefeierte Littler kassierte jedoch einen frühen Rückschlag: Cross ließ sich nicht beirren, startete bärenstark und schnappte sich den ersten Satz.