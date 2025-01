Promi Darts WM 2025 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Event im TV und Livestream?

Stars und Sternchen kämpfen bei der Promi Darts WM 2025 mit Profi-Support um den Titel. SPOX zeigt, wo das Event im Free-TV und Livestream läuft.

Die Promi-Darts WM 2025 steht an! Am heutigen Sonntag, den 5. Januar, versuchen die Duos aus Promi/Darts-Profi die Krone der Promi-Darts-WM ab 20.15 Uhr für sich zu gewinnen. Im vergangenen Jahr standen Ricardo "Pikachu" Pietrezko und Eko Fresh in Düsseldorf am Ende ganz oben.

SPOX verrät Euch, wer in diesem Jahr dabei ist und wie Ihr das Turnier im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.