Darts Premier League in Berlin: Termin, Datum, Uhrzeit, Zeitplan, Paarungen, Luke Littler, Übertragung im Free-TV und Livestream

2. Spieltag bei der Darts Premier League! Die Elite ist heute in Berlin im Einsatz, auf dem Spiel stehen erneut Punkte für die Meisterschaft. Hier bekommt Ihr die Infos zu folgenden Punkten: Termin, Datum, Uhrzeit, Zeitplan, Paarungen und Übertragung im Free-TV und Livestream.

Nach dem Premier-League-Auftakt in Cardiff vor einer Woche wird am heutigen Donnerstag, den 8. Februar, bereits der 2. Spieltag bestritten. Die Darts-Elite ist dabei in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gefragt.