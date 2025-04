Darts Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 1. Spieltag mit Luke Littler vs. Luke Humphries im TV und Livestream?

Am 1. Spieltag der Darts Premier League kommt es heute direkt zur Neuauflage des WM-Finals zwischen Luke Littler und Luke Humphries. Wie Ihr den kompletten 1. Spieltag live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Darts Premier League 2024 wird am heutigen Donnerstag, den 1. Februar, mit dem 1. Spieltag eröffnet. Acht Weltklasse-Spieler kämpfen in der Cardiff International Arena in der walisischen Hauptstadt Cardiff um die ersten Turnierpunkte. Unter anderem auch der 17-jährige Luke Littler, der vor einem Monat bei der Weltmeisterschaft noch für ein Spektakel sorgte und es als Debütant direkt ins Finale schaffte.

Die Darts-Sensation kriegt es heute ausgerechnet mit seinem Final-Gegner und Weltmeister Luke Humphries zu tun. Die beiden treffen im Viertelfinale des 1. Spieltags im Best-of-11-Legs-Modus aufeinander. Um ca. 21.40 Uhr geht es los. Der Sieger zieht ins Halbfinale, das, wie das Finale, im Anschluss heute über die Bühne geht.

Der Tagessieger kassiert fünf Punkte, der Finalist drei und die beiden Halbfinalisten jeweils zwei.