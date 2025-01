Luke Littler will sich nach seinem historischen Triumph im Ally Pally erstmal ausruhen - anschließend hat er aber wieder Großes vor.

Nach all dem medialen Druck, nach all den großen Erwartungen sehnte sich Luke Littler nur noch nach einem bestimmten Ort. "Ich kann es nicht erwarten, endlich in mein eigenes Bett zu steigen", sagte der frisch gebackene Darts-Weltmeister nach seinem Triumph bei DAZN: "Es waren lange zwei, drei Wochen in London."