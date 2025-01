Halbfinale bei der Darts-WM: Luke Littler kriegt es heute mit Stephen Bunting zu tun. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Im Londoner Alexandra Palace findet am heutigen Donnerstag, den 2. Januar 2025, bei der Darts-Weltmeisterschaft das Halbfinale zwischen Luke Littler und Stephen Buntingstatt. Es geht um ca. 22.45 Uhr, also im Anschluss an das erste Halbfinale zwischen Michael van Gerwen und Chris Dobey los.