Finale bei der Darts-WM 2025: Luke Littler trifft im Kampf um den Titel auf Michael van Gerwen. Hier die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Darts-Weltmeisterschaft in London findet am heutigen Freitag, den 3. Januar, mit dem Finale zwischen Luke Littler und Michael van Gerwen ihr Ende. Das große Spektakel um den Titel findet um 21.15 Uhr im Alexandra Palace statt. Gespielt wird im Best-of-13-Sets-Modus. Für den Sieg sind also sieben Satzgewinne nötig.