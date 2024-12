"Er hat ihn zerstört": Luke Littler sorgt erneut für Furore - und fühlt sich "unschlagbar"

Luke Littler hat sich am Wochenende bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam den Titel gesichert. Dabei schlug der 17-Jährige die Konkurrenz teilweise vernichtend.

"Er hat ihn zerstört", schrieb die englische Zeitung The Sun über das Endspiel zwischen Littler und seinem Landsmann Michael Smith. Der Überflieger aus Runcorn ließ dem "Bully Boy" mit einem Average von 102.21 Punkten beim 11:4 nicht den Hauch einer Chance.

"Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Ich habe das ganze Wochenende extrem gut gespielt und denke, dass ich diesen Titel verdient habe. Ich habe mich heute Abend eigentlich unschlagbar gefühlt, weil ich die ganze Zeit hohe Averages geworfen habe", sagte Littler.

In der Tat: Der Vizeweltmeister und Premier-League-Champion spielte in allen seinen fünf Matches bei den World Series of Darts Finals einen Average von über 102. In der ersten Runde tat sich Littler gegen Ross Smith (6:5) noch schwer, dann folgten ungefährdete Siege gegen Raymond van Barneveld (6:4), Chris Dobey (10:7), Michael van Gerwen (11:4) und eben Smith.

"Ein großes Lob an Luke für diese tolle Leistung", sagte van Gerwen, nachdem er im Halbfinale vor eigenem Publikum vom englischen Youngster demontiert worden war.