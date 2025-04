Michael van Gerwen musste seinen Auftritt in der Premier League in Berlin kurzfristig absagen, weil er sich auf kuriose Weise verletzt hatte.

Der Grund für Michael van Gerwens Fehlen am vergangenen Donnerstag in der Premier League of Darts beim Gastspiel in Berlin war offenbar äußerst kurios. Nachdem zunächst von einer Schulterverletzung die Rede war, hat nun ein ehemaliger Darts-Profi Licht ins Dunkle gebracht.