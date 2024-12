"Er kann mehr wert sein als David Beckham": Steile These von Darts-Weltmeister zu Luke Littler

Ein Darts-Weltmeister sieht für Luke Littler quasi keine Grenzen. Er blickt außerdem auf die Anfänge des Sports zurück.

"Luke Littler ist noch so jung, seine Karriere kann natürlich in verschiedene Richtungen gehen", sagte Dennis Priestley in der YouTube-Show "Club 501".

"Ich hoffe nur, dass er sich mit den richtigen Leuten umgibt, die ihn auf dem Boden der Tatsachen halten", meinte der erste Weltmeister der PDC-Historie weiter: "Wenn das gelingt und er zehn oder mehr Jahre an der Spitze bleibt, dann kann er mehr wert sein als David Beckham."

Priestley begründete seine These auch mit der Tatsache, dass die Preisgelder im Darts seit einiger Zeit massiv ansteigen. Und der Hype um den 17-Jährigen, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft sensationell bis ins Finale gestürmt war, ist in England tatsächlich riesig.

Allerdings war Beckham einer der bekanntesten Fußballer überhaupt. Dass Littler in ähnliche Sphären vorstoßen könnte, klingt doch recht unrealistisch.