Luke Littler steht im Finale der Darts-WM. Wir werfen daher einen Blick auf all seine Turniersiege und Erfolge bei der Weltmeisterschaft.

Mit seinem 6:1-Sieg gegen Stephen Bunting hat sich Luke Littler am Donnerstag ein Ticket für das Finale der Darts-WM 2025 gesichert. Dort trifft "The Nuke" am Freitagabend (3. Januar) nun auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. Um 21.15 Uhr geht es im Londoner Ally Pally los (hier im LIVETICKER).