Der nächste Deutsche ist bei der Darts-WM ausgeschieden. Martin Schindler musste sich in der 2. Runde Callan Rydz geschlagen geben.

Martin Schindler ist bei der Darts-WM in London nach akuten Problemen auf die Doppelfelder früh gescheitert. Die deutsche Nummer eins warf in seinem Auftaktspiel am Sonntagabend zwar beinahe einen Neun-Darter, verlor in der zweiten Runde aber mit 0:3 Sätzen gegen den Engländer Callan Rydz.