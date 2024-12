Darts WM 2025: Warum verkleiden sich die Fans im Ally Pally bei der Weltmeisterschaft?

Die Fans der Darts-WM verkleiden sich gerne im Ally Pally. Doch warum überhaupt? SPOX verrät Euch was es damit auf sich hat.

Die Darts-WM startete am 15. Dezember in eine neue Auflage. Die Atmosphäre im Ally Pally wird wieder gigantisch sein. Auch dank der Fans, die sich massenhaft verkleiden.

Die Bilder sind inzwischen hinlänglich bekannt: Während die Darts-Profis bei der WM in London ihre Pfeile aufs Board schmettern, verwandeln die Fans den Londoner Ally Pally in ein Tollhaus. Mit kreativen und lautstarken Sprechchören feiern sie die Spieler auf der Bühne. Was neben den Chants und Bier allerdings ebenfalls dazugehört, sind die teils abgedrehten Verkleidungen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch bei der WM 2025, die am 15. Dezember gestartet ist, ist das wieder einmal zu erwarten. Klassiker wie der Storm Trooper aus Star Wars oder Super Mario werden ebenfalls auf den Zuschauerrängen zu sehen sein wie Verkleidungen als lebendige Dartscheibe. Doch warum verkleiden sich viele Fans eigentlich?

SPOX klärt auf.