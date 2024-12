Darts WM 2025, Tag 8: Wo läuft die Weltmeisterschaft mit Martin Schindler, Gary Anderson und Co. heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der Darts-WM steht heute der 8. Turniertag an. Wer die Duelle um Martin Schindler und Gary Anderson heute live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Bei der Darts-Weltmeisterschaft steigen im Alexandra Palace am heutigen Sonntag, 22. Dezember, acht Zweitrundenmatches - vier in der Mittagssession ab 13.45 Uhr und vier in der Abendsession ab 20.15 Uhr. Ans Oche gehen unter anderem die deutsche Hoffnung Martin Schindler und Ex-Weltmeister Gary Anderson.

SPOX verrät Euch, wer die heutigen Matches live im TV und Livestream überträgt.