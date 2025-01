Darts WM 2025, Tag 14: Wo läuft das Viertelfinale der Weltmeisterschaft am Mittwoch heute live im Free-TV und Livestream?

Wo laufen die Spiele des Viertelfinals der Darts WM? SPOX liefert Euch alle Infos!

Am heutigen Montag beginnen die Viertelfinals bei der Darts WM 2025. Acht Spieler sind noch über, nach dem heutigen Tag werden es nur noch vier sein. Am Nachmittag kämpfen die beiden Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Gerwyn Price gegen Callan Rydz beziehungsweise Chris Dobey um den Einzug ins Halbfinale. In der Abendsession ist mit Peter Wright auch ein ehemaliger Titelträger vertreten, er muss gegen Stephen Bunting antreten. Und das letzte Viertelfinale bestreitet natürlich Wunderkind Luke Littler gegen Nathan Aspinall.

Wo die Partien des Viertelfinals zu sehen sind, erklärt Euch SPOX!