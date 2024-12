Darts WM 2025, Tag 12: Wo läuft das Achtelfinale der Weltmeisterschaft heute live im Free-TV und Livestream?

Heute, 29. Dezember, steht der 12. Tag der Darts WM an. Wo Ihr alle Matches, auch die ersten Achtelfinals, sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag steht natürlich wieder die Darts WM auf dem Programm und so langsam beginnt die richtig heiße Phase. Am Abend wird es nämlich die ersten beiden Achtelfinal-Begegnungen zu sehen geben. Davor wird aber noch um den Einzug in diese Runde gekämpft, unter anderen Dimitri Van den Bergh möchte sich für die Runde der letzten 16 qualifizieren. Wie gewohnt startet die Mittagssession um 13.45 Uhr und die Abendsession um 20.15 Uhr.

Hier bei SPOX erfährt Ihr, wo die Begegnungen live zu verfolgen sind.