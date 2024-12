Heute startet die Darts-WM 2025. SPOX verrät Euch, wer die Matches an Tag 1 der Weltmeisterschaft live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 15. Dezember, beginnt die Darts-Weltmeisterschaft 2025. Wie Matches stehen am Abend an, unter anderem ist der amtierende Weltmeister Luke Humphries gefordert.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partien an Tag 1 der Darts-WM live zeigt.