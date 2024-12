Darts WM 2025, Favoriten und Weltrangliste: Welche Spieler sind aktuell die besten?

Die Darts-WM 2025 steht an. SPOX blickt daher für Euch auf die aktuell besten Spieler und die Favoriten auf den WM-Titel.

Vom 15. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 findet die Darts-WM 2025 statt. Wie gewohnt dient als Austragungsort des Turniers der Alexandra Palace in London. Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr der Engländer Luke Humphries an den Start.

Wer zu den Favoriten bei der Darts WM 2025 gehört, erfahrt Ihr hier bei SPOX.