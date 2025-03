Darts UK Open heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Major Turnier mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Co. im TV und Livestream?

Vom 28. Februar bis 2. März 2025 steigen die UK Open im Darts. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die heutigen Spiele sehen könnt.

Mit den UK Open geht im Darts-Sport das nächste Major-Turnier über die Bühne. Wie der Name schon verrät, findet der Wettkampf zum 23. Mal im Vereinigten Königreich statt, genauer gesagt im Butlin's Minehead Resort in der englischen Stadt Minehead.

Am Turnier nehmen alle 128 Tour-Inhaber teil, dazu haben sich acht Spieler über die Development Tour und weitere acht über die Challenge Tour qualifiziert. Gleich 12 Deutsche gehen an den Start, darunter auch Martin Schindler, Gabriel Clemens, Max Hopp und Ricardo Pietreczko. Titelverteidiger ist der Belgier Dimitri Van den Bergh.

Bei den US Open gibt es keine Setzliste, was bedeutet, dass die besten der PDC Order of Merit früh im Turnier aufeinandertreffen können. Die Top 32 greifen jedoch erst ab der vierten Runde ins Geschehen ein. Am 28. Februar werden die ersten vier Runden absolviert, am 1. März folgen die fünfte Runde und die Achtelfinals. Die Viertelfinal-, Halbfinalmatches und das Endspiel um den Titel steigen am 2. März.