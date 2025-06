Wie ist der Modus der Darts-Team-WM, wer nimmt teil und wie sieht der Zeitplan aus? SPOX hat alle Infos!

In der Eissporthalle in Frankfurt steigt in diesem Jahr die 15. Auflage des PDC World Cup of Darts. Das altehrwürdige Turnier lässt Teams aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. Vom 12. bis 15. Juni kämpfen die Nationen um den diesjährigen Titel.

Wie das Turnier abläuft und wer teilnimmt, erfahrt Ihr bei SPOX!