Vom 12. bis 15. Juni findet in Frankfurt die Team-WM im Darts statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Matches heute live sehen könnt.

Am 12. Juni beginnt die 15. Auflage des World Cup of Darts (Team-WM). In der Frankfurter Eissporthalle kämpfen die Teams drei Tage lang bis zum 15. Juni um den begehrten Titel. Anders als bei vielen anderen Turnieren treten die Profis nicht einzeln, sondern in Zweier-Teams an. Insgesamt haben sich 40 Nationen für das Event qualifiziert.

SPOX zeigt Euch, wie Ihr die heutigen Matches live im TV und Livestream verfolgen könnt.