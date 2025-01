Darts, Bahrain Masters heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Luke Littler und Co. im TV sowie Livestream?

Heute finden die Finalspiele beim Bahrain Darts Masters statt. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Freitag, den 17. Januar geht beim Bahrain Darts Masters das erste Turnier der World Series of Darts 2025 zu Ende. Die Finalspiele finden auf dem "Bahrain International Circuit" in der Nähe von as-Sachir statt. Mit dabei sind mehrere absolute PDC-Topstars.

Wo Ihr die Matches des Turniers verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.