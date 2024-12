"Dann werde ich dich umbringen": Erste Transfrau bei der Darts WM spricht über schlimme Anfeindungen

Noa-Lynn van Leuven ist die erste Transfrau bei einer Darts-WM. Nun spricht sie über Morddrohungen und schwere Anfeindungen.

Darts-Spielerin Noa-Lynn van Leuven wird vor ihrer ersten Teilnahme an einer Darts-Weltmeisterschaft heftig angefeindet. "Wenn du meinem Mädchen auf die Damentoilette folgst, werde ich dich umbringen", soll ihr jemand geschrieben haben. Das erklärte sie selbst im Sport1-Podcast Checkout. "Solche Nachrichten führen dazu, dass ich mich neulich am Flughafen gefragt habe: Okay, beobachtet mich vielleicht jemand? Könnte genau diese Person irgendwo in der Nähe sein? Das ist schrecklich."