Die Premier League startet mit einem Paukenschlag. MvG ringt einen großartigen Littler nieder, findet aber in der nächsten Runde seinen Meister.

In einer phänomenalen Neuauflage des WM-Finals hat der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen Weltmeister Luke Littler besiegt. Zum Auftakt der Premier League setzte sich van Gerwen in Belfast am Donnerstagabend denkbar knapp mit 6:5 Legs durch.