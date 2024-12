Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II, Uhrzeit Start Boxen: Um wie viel Uhr beginnt heute der Rückkampf?

Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. Hier erfahrt Ihr, um wie viel Uhr der Kampf ungefähr startet.

Nachdem Tyson Fury und Oleksandr Usyk erst im Mai das erste Mal gegeneinander angetreten sind, kommt es nun zum lang ersehnten Rückkampf zwischen dem Gypsy King und dem Undisputed Champion aus der Ukraine.

Usyk gewann das erste Duell im Ring knapp via geteilter Entscheidung und geht am heutigen Samstag, den 21. Dezember, daher als Favorit und Titelverteidiger ins Rennen. Auf dem Spiel stehen einmal mehr die Schwergewichtstitel der Verbände WBO, WBA und WBC. Das Spektakel findet, wie auch der erste Kampf, in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien, statt.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Das Ergebnis aus dem ersten Kampf