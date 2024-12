Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II, Preis Boxen: Wie viel Geld kostet es, den Kampf live im TV und Livestream zu sehen?

Der Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk steht bevor. Doch wie viel kostet es den Kampf zu sehen? SPOX verrät es Euch.

Am Samstag, den 21. Dezember, findet der Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk statt. Das Box-Highlight zwischen dem Briten und dem Ukrainer wird gegen 23.00 Uhr eingeläutet. Als Schauplatz des Spektakels dient die Kingdom Arena in Riad (Saudi-Arabien).

Nur sieben Monate nach dem Aufeinandertreffen kämpfen die beiden Box-Stars erneut um den Titel im Schwergewicht. Den ersten Kampf, am 24. Mai, gewann Usyk nach Punkten via Split Decision (115:112, 113:114, 114:113).

SPOX liefert Euch alle Informationen zur Übertragung und was es für Euch kostet!