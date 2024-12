Es ist soweit: Heute steigt der Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. SPOX liefert Infso zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Samstag (21. Dezember) wird es im Ring zur Sache gehen: Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II steht auf dem Programmplan. Gegen 23 Uhr wird der Hauptkampf in Riad (Saudi-Arabien) beginnen.

Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV und Livestream? SPOX hat Antworten!