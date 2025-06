Im Juli stehen sich Oleksandr Usyk und Daniel Dubois erneut gegenüber. Doch wie viel kostet es den Kampf live im TV und Livestream zu verfolgen? SPOX hat die Antwort!

Das große Box-Spektakel am 19. Juli steigt im Wembley Stadium in London – der Heimatstadt des Briten Daniel Dubois. Bereits 2023 standen sich der Ukrainer Oleksandr Usyk und Dubois zum ersten Mal gegenüber. Usyk gewann den umstrittenen Kampf durch K.o. in der neunten Runde. Anschließend trat er gegen Tyson Fury an und sicherte sich durch den Sieg die Titelvereinigung im Schwergewicht – seither ist er Weltmeister. Mitte Juli geht es dann um die Vereinigung aller vier großen Weltmeistertitel.