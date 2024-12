"Mache das nur wegen des Geldes": Klartext von Tyson Fury vor der Revanche gegen Alexander Usyk

Ein Haufen Geld, ein KI-Punktrichter und drei WM-Gürtel: Das zweite Duell von Tyson Fury und Alexander Usyk wird erneut zum Spektakel.

Als Tyson Fury am Boulevard Runway in Riad aus dem gigantischen Flieger stieg, dürfte er gespürt haben, dass er hier genau richtig ist. Zweimal war der frühere Box-Weltmeister bereits in der Wüste gewesen, einmal gewann er, zuletzt entriss Alexander Usyk ihm dort seinen Schwergewichts-Titel. Doch stets bekam Fury reichlich davon, was ihm wirklich wichtig ist: Kohle, Zaster, Scheine. Das wird auch diesmal nicht anders sein.

Vor dem pompös inszenierten Rückkampf gegen Usyk am Samstag (23.00 Uhr/Pay-per-View bei DAZN) in Saudi-Arabien gab der Brite zu: "Ich mache das nur wegen des Geldes, ganz klar. Alle Preisboxer, wenn sie die Wahrheit sagen, tun es wegen des Geldes. Ich will nicht für nichts und wieder nichts arbeiten, ich will so viel verdienen, wie ich kriegen kann." Seine Familie, seine Frau Paris und die sieben Kinder, sollen ausgesorgt haben.