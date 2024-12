Boxen: Wo läuft Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II heute live im Free-TV und Livestream?

Tyson Fury und Oleksandr Usyk treten zum Rückkampf gegeneinander an. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Sieben Monate nach dem ersten Duell der beiden Schwergewichtsgiganten kommt es in der Kingdom Arena in Riad (Saudi-Arabien) zum Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk.

Der Ukrainer gewann den ersten Fight via geteilter Entscheidung und Fury musste zum ersten Mal in seiner Profikarriere eine Niederlage hinnehmen. Für den Rückkampf am heutigen Samstag, den 21. Dezember, werden die Karten jedoch wieder neu gemischt. Die Main Card geht um 17 Uhr los, der Hauptkampf für die Undisputed Championship startet um ca. 23 Uhr.