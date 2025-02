Box-Sensation jetzt doch?! Wladimir Klitschko denkt angeblich "ernsthaft" über Comeback in 2025 nach

2017 hängte Wladimir Klitschko die Box-Handschuhe an den Nagel. Ein aktueller Bericht lässt die Gerüchte um sein Comeback in neuem Licht erscheinen.

Entgegen anderslautender Berichte und relativierender Aussagen Wladimir Klitschkos Ende des vergangenen Jahres scheint ein Comeback des Ukrainers wieder wahrscheinlicher. Das berichtet die "Box-Bibel" The Ring. Nach einer Meldung des Fachmagazins soll der jüngere der Klitschko-Brüder "ernsthaft" an seiner Rückkehr in den Ring arbeiten. Mehr noch: Klitschko, der am 25. März 49 Jahre alt wird, sei entschlossen, schreibt The Ring, im Jahr 2025 für einen hochkarätigen Kampf seinen Ruhestand aufzugeben.