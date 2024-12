Anthony Joshua vs. Daniel Dubois, Boxen: Warum hat Oleksandr Usyk den IBF-Gürtel nach dem Sieg im Vereinigungskampf über Tyson Fury nicht mehr?

Anthony Joshua misst sich im Boxring gegen Daniel Dubois um den IBF-Gürtel. Dieser Titel gehörte vor kurzem noch Oleksandr Usyk, der Tyson Fury besiegt hatte. Doch warum ist der Ukrainer nicht mehr IBF-Champion? Hier die Antwort.

In der Nacht von Samstag (21. September) auf Sonntag (22. September) steigt im Wembley Stadium in London (England) der spektakuläre Boxkampf der beiden Schwergewichten Anthony Joshua und Daniel Dubois. Vor einer Rekordkulisse von rund 96.000 Zuschauern wird dabei ab ca. 23.30 Uhr um den IBF-Titel gekämpft, den Dubios mit in den Kampf bringt.

Dieser Titel gehörte vor kurzem noch Oleksandr Usyk, der Tyson Fury im großen Vereinigungskampf besiegt hatte.

Doch warum ist der Ukrainer nicht mehr IBF-Champion? Hier die Antwort.