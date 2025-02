Agit Kabayel vs. Zhilei Zhang, Boxen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Kampf von Deutschland Box-Star im TV und Livestream?

Der deutsche Box-Star Agit Kabayel trifft heute auf Zhilei Zhang. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf live sehen könnt.

Der weiterhin ungeschlagene Agit Kabayel steigt am heutigen Samstag, den 22. Februar, wieder in den Ring. Der Deutsche setzt seine makellose Bilanz in einem Schwergewichtskampf gegen den Chinesen Zhilei Zhang aufs Spiel. Das Spektakel findet um ca. 18.15 Uhr, direkt vor dem Hauptkampf zwischen Artur Beterbiev und Dimitrii Bivol statt. Das Event steigt in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien.