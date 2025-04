USA Basketball Showcase: Termine, Zeitplan, Ort, Teams, Nationen, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Das US-amerikanische Basketballteam bereitet sich auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Frankreich mit mehreren Showcase-Spielen vor. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr dazu wissen müsst.

Am 27. Juli wird in Frankreich das Basketballturnier bei den Olympischen Spielen eröffnet. Für das Großereignis qualifiziert ist auch der Rekord-Olympiasieger USA, der nach der verpatzen WM 2023 auf Wiedergutmachung aus ist. Bevor das Turnier für Lebron James und Co. losgeht, werden aber noch einige Testspiele bestritten.