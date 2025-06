Unfassbare Schlussphase: Ulm schockt Bayerns Basketballer - Zwei Matchbälle im Finale

Ratiopharm Ulm hat den FC Bayern im Finale der Basketball Bundesliga bezwungen und steht dicht vor seinem zweiten Titelgewinn.

Der Meister von 2023 gewann am Samstagabend in München 81:79 (37:42) und führt in der Best-of-five-Serie nun mit 2:1. Am Dienstag haben die Ulmer zu Hause den ersten Matchball, geht das Spiel verloren, fällt die Entscheidung am Donnerstag (beide 20.00 Uhr/Dyn) in München.

Beim dritten Duell zwischen dem Titelverteidiger und dem Herausforderer sahen die Fans im SAP Garden in der Anfangsphase ein teils hochklassiges Spiel. Ulm gelang ein 9:0-Lauf zum 11:6 (7. Minute), die Bayern antworteten postwendend mit einem 10:0-Run zum 16:11 (9.). Im zweiten Viertel übernahmen die Münchner zunächst die Kontrolle und schafften es, sich erstmals zweistellig abzusetzen (39:28), doch die Gäste um den starken Tobias Jensen kamen wieder heran. "Wir müssen uns mehr auf die kleinen Dinge fokussieren", forderte der Däne in der Pause bei Dyn. Sein Team sei aber "recht ordentlich" ins Spiel gekommen.