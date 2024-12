Traumstart in die EuroLeague: Gordon Herberts Bayern entzaubern Real Madrid - Alba unterliegt Panathinaikos

Die Bayern läuten die "neue Ära" in der Prachtarena SAP Garden mit einem echten Coup ein. Joshua Kimmich und Serge Gnabry jubeln mit.

Mit einem echten Coup haben die Basketballer des FC Bayern bei der nervenaufreibenden Premiere im SAP Garden eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Im Eröffnungsspiel schlug das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert Real Madrid am Donnerstag zum Start in die EuroLeague 97:89 (52:51).

Vor 11.500 Zuschauern gelang in der ausverkauften Hightech-Arena im Münchner Olympiapark gegen das Starensemble beim Krimi ein erster Schritt Richtung Play-offs, erklärtes Ziel des deutschen Double-Gewinners.

"Es ist sehr gut, so in eine neue Ära zu starten", sagte Weltmeister Andreas Obst bei MagentaSport. Die große Euphorie rund um das Spiel habe einen "Extra-Boost" gegeben. "Wenn wir es uns gemalt hätten, hätten wir es genauso gemalt. Es fühlt sich richtig gut an", meinte Johannes Voigtmann, wie Obst 2023 WM-Goldmedaillengewinner.

Die Bayern hatten dem "Grand Opening" lange entgegengefiebert. Sechs Tage nach den Eishockeyprofis von Red Bull München durften auch die Basketballer zum ersten Mal in der Halle ran, die EuroLeague schickte einen namhaften Gegner. Mit dabei auch Serge Ibaka, der in der vergangenen Saison mit den Münchnern Meisterschaft und Pokalsieg gefeiert hatte.