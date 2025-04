Schock für Bayerns Basketballer: Superstar Carson fällt beim Alles-oder-Nichts-Spiel aus

Er war in Top-Form, wurde gerade als Starter ins All-Star-Team der EuroLeague berufen, nun muss Carsen Edwards im wichtigsten Saisonspiel passen.

Herber Dämpfer für die Basketballer von Bayern München: Der deutsche Meister muss im Play-in-Duell der EuroLeague bei Real Madrid und "in den nächsten Wochen" auf seinen Topscorer Carsen Edwards verzichten. Der US-Amerikaner fällt wegen einer Rückenverletzung aus. Das teilten die Münchner wenige Stunden vor Beginn des Spiels bei Real am Freitagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) mit. In den kommenden Tagen werde die Situation des 27-Jährigen "fortwährend neu bewertet".