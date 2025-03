Das Highlight der NBA-Nacht setzte Sandro Mamukelashvili von den Spurs, der mit einer herausragenden Leistung einen neuen NBA-Rekord aufstellte.

Eine ereignisreiche NBA-Nacht, in der Geschichte geschrieben wurde! Die Indiana Pacers kämpften sich zu einem wichtigen Sieg, während die Houston Rockets ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzten. San Antonio feierte mit einer historischen Leistung von Sandro Mamukelashvili gegen New York, der in weniger als 20 Minuten 34 Punkte erzielte – ein neuer NBA-Rekord. Auch die Pelicans und die Thunder holten sich Auswärtssiege.

Die Phoenix Suns und die Sacramento Kings feierten ebenfalls wichtige Erfolge, während die Los Angeles Lakers ihren dominanten Auftritt fortsetzten. Insgesamt bot die Nacht viele spannende Duelle und denkwürdige Momente.