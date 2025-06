Heute steigt Spiel 4 der BBL Finals zwischen dem FC Bayern und ratiopharm Ulm. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Nach der knappen 79:81-Heimniederlage gegen ratiopharm Ulm liegt der FC Bayern Basketball unter Coach Gordon Herbert in der Finalserie der Bundesliga mit 1:2 zurück – und steht damit vor dem vierten Spiel der Best-of-Five-Serie am heutigen Dienstagabend, 24. Juni, in Neu-Ulm mächtig unter Druck. Das Spiel wird um 20 Uhr in der ratiopharm arena in Ulm angepfiffen.