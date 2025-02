NBA All Star Game 2025 heute Nacht live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Basketball Spektakel im TV und Livestream?

In der NBA steigt heute das All-Star Game. Wir verraten, wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

In der Nacht vom heutigen Sonntag (16. Februar) auf Montag (17. Februar) steigt im Chase Center in San Francisco das NBA All-Star Game 2025. Auch in diesem Jahr werden wieder die besten Basketballspieler - allerdings in einem generalüberholten Format. Ab 1 Uhr deutscher Zeit wird ein Mini-Turnier mit insgesamt vier Treams ausgetragen.

Wie das Turnier aussieht, welche Spieler dabei sind, und wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt? Das verrät SPOX!