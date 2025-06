Machtdemonstration im Matchball-Spiel! FC Bayern winkt Meister-Titel im SAP-Garden - Draft-Drama um Ulm-Duo

Der FC Bayern hat den Matchball abgewehrt und greift nach dem Meister-Titel. In Ulm ist das Ausnahme-Duo sogar fraglich.

Der FC Bayern München hat den ersten Meister-Matchball abgewehrt und sich ein entscheidendes fünftes Finalspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) erkämpft. Der Titelverteidiger gewann das vierte Duell der Best-of-Five-Serie gegen ratiopharm Ulm mit 67:53 (32:32). Vor heimischem Publikum am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) haben die Bayern nun die Chance, doch noch einen Titel in dieser Saison zu gewinnen.