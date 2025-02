Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks: Wo läuft das Wiedersehen von Luka Doncic mit den Mavs in der NBA heute live im TV und Livestream?

Es ist angerichtet: Luka Doncic trifft auf sein altes Team, die Dallas Mavericks. SPOX liefert die wichtigsten Infos zum Spektakel.

In der Nacht vom heutigen Dienstag (25. Februar) auf Mittwoch (26. Februar) steht ab 4 Uhr das seit Wochen erwartete Wiedersehen von Luka Doncic und seinem alten Team, den Dallas Mavericks, an. Gespielt wird in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

Aber wer zeigt / überträgt Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.