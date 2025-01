MagentaSport hat das Istanbuler Derby in der EuroLeague live vor Ort begleitet und den Türkei-Roadtrip in einem actionreichen Vlog zusammengefasst.

Wenn sich die beiden besten türkischen Basketballmannschaften, Fenerbahce Istanbul und Anadolu Efes Istanbul, in der Liga gegenüberstehen, ist das schon etwas Besonderes. Ein noch größeres Spektakel ist es jedoch, wenn es in der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Basketballs, zum Istanbuler Stadtderby kommt. MagentaSport, Rechteinhaber der EuroLeague in Deutschland, schickte dafür Moderator Benni Zander, Experte Per Günther und ein Kamerateam nach Istanbul, um das Großereignis hautnah mitzuverfolgen. Der actionreiche Roadtrip ist auf YouTube bei MAGENTA SPORT abrufbar [Anzeige].