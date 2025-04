FC Bayern München vs. Alba Berlin, BBL Finale Spiel 2 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Basketball im TV und Livestream?

Der FC Bayern München und Alba Berlin bestreiten heute das zweite Spiel im Finale um die deutsche Meisterschaft. SPOX verrät, wer sich um die Übertragung des Finals im TV und Livestream kümmert.

Der FC Bayern München hat im BBL-Finale gegen Alba Berlin am vergangenen Samstag vorgelegt und mit dem 79:67-Sieg in Spiel 1 die Führung in der Best-of-5-Serie übernommen. Topscorer des Spiels war Bayern-Kapitän Vladimir Lucic, der 17 Punkte beisteuerte. Andi Obst war mit fünf Dreiern für 15 Punkten ebenfalls tatkräftig am Sieg beteiligt.

Am heutigen Montag, den 10. Juni, haben die Münchner direkt die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, denn im heimischen Audi Dome findet um 20.30 Uhr Spiel 2 statt.