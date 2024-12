"Er will nicht alles umwerfen": Dennis Schröder berichtet über Gespräch mit Herbert-Nachfolger Mumbru

Schröder hat sich erstmals mit dem neuen Coach ausgetauscht. Er hofft auf Kontinuität und die nötigen "Adjustments".

Weltmeister Dennis Schröder geht davon aus, die deutschen Basketballer auch unter dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru als Kapitän anzuführen. "Darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich denke schon. Wir haben ja ganz gut performt mit mir als Kapitän", sagte Schröder in der Braunschweiger Zeitung über ein erstes persönliches Gespräch mit dem spanischen Nachfolger von Erfolgscoach Gordon Herbert.

Die Unterhaltung sei sehr "sehr positiv" gewesen, berichtete Schröder: "Er will nicht alles umwerfen, will aber ein paar Kleinigkeiten versuchen, um uns in die richtige Situation zu bringen. Das war mir auch wichtig, dass wir ein paar Adjustments machen."

Bei Olympia in Paris habe die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), so Schröder, in den verlorenen Spielen, "manchmal nicht gut genug auf die Spielweise der Gegner reagiert".