Deutschland vs. USA, Basketball Frauen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DBB-Team im TV und Livestream?

Die deutschen Basketballerinnen testen heute gegen die USA, bevor es bei den Olympischen Spielen in Paris zur Sache geht. SPOX zeigt Euch, wer das Testspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die DBB-Frauen haben sich zum ersten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert und wollen daher einen guten Eindruck machen. Bevor es ab dem 26. Juli in Paris (Frankreich) überhaupt zur Sache geht, steht am heutigen Dienstag, den 23. Juli, ein Testspiel gegen die USA an.

Das Duell findet in der O2 Arena in London (Großbritannien) statt und geht um 21 Uhr los.