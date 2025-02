Deutschland trifft heute im Rahmen der EM-Qualifikation auf Montenegro. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 20. Februar, trifft das DBB-Team in der EM-Qualifikation auf Montenegro. Die Begegnung startet um 19.00 Uhr in Podgorica in Montenegro.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das EM-Qualifikationsspiel live zeigt.