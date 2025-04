Deutschland vs. Japan, Basketball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DBB-Team im TV und Livestream?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Japan ein Freundschaftsspiel vor Start der Olympischen Spiele in Paris. Wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am 27. Juli geht in Paris das Basketballturnier bei den Olympischen Spielen 2024 los. Auch die deutsche Auswahl ist mit dabei und jagt die Goldmedaille. Doch bevor es losgehen kann, bestreitet das Team von Bundestrainer Gordon Herbert noch ein paar Testspiele. Am heutigen Freitag, den 19. Juli, ist das DBB-Team gegen Japan im Einsatz. Um 20 Uhr geht es in der Uber Arena in Berlin los.

Gegen die Japaner geht für Deutschland am 27. Juli dann auch das Olympia-Turnier los. Die anderen Gegner in der Gruppe A sind Frankreich und Brasilien.